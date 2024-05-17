Состояние пострадавшего при покушении премьера Словакии остается тяжелым

Здание университетской больницы Ф. Д. Рузвельта, где после покушения находится Роберт Фицо Фото: EPA/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после совершенного на него покушения все еще находится в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщает в пятницу EFE.

"Состояние стабилизировалось, но продолжает оставаться тяжелым", - информирует агентство.

Фицо по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии.

Кроме того, EFE со ссылкой на источники сообщает, что премьер-министру Словакии, возможно, потребуется еще одна операция: на бедре.

В среду в городе Гандлова 71-летний мужчина пять раз выстрелил в Фицо, четыре пули попали в премьера. В ночь на четверг премьеру провели операцию, которая длилась пять часов. По свидетельствам медиков, в настоящий момент угрозы его жизни нет.

Накануне избранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что смог поговорить с Фицо в больнице.

Пеллегрини выразил надежду, что через несколько дней премьер будет в состоянии принимать решения по работе правительства, однако пока что обязанности главы правительства продолжит выполнять вице-премьер Томаш Тараба.