В МВД Словакии заявили, что стрелявший в Фицо действовал в одиночку

Задержание подозреваемого в совершении вооруженного нападения на Роберта Фицо Фото: АР/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Словакии следствие рассматривает лишь одну версию покушения на премьер-министра Роберта Фицо - политические мотиы, заявил на брифинге глава МВД Матуш Шутай-Эшток. По его словам, фигурант дела - 71-летний Юрай Цинтула - не связан с какими-либо группировками, и действовал в одиночку, передает телеканал ТА-3.

В показаниях Цинтула объяснил нападение несогласием с действиями правительства страны. В частности, он был недоволен результатами президентских выборов, выступал против того, что власти страны не поддерживают поставку вооружений Украине, а также действий правительства в юридической сфере. Он также заявил, что лишь хотел нанести вред премьеру, но не убивать его.

Шутай-Эшток подтвердил, что злоумышленнику предъявлено обвинение в покушении на убийство. Расследование будут вести в закрытом режиме.

В случае, если вину Цинтулы докажут, то ему грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

В Фицо стреляли днем 15 мая в городе Гандлова после выездного заседания правительства. В него попало несколько пуль. После этого он перенес пятичасовую операцию.

Стрелявшего задержали на месте.