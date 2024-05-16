Премьера Словакии прооперировали, операция прошла успешно

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Получившего тяжелые ранения премьера Словакии Роберта Фицо успешно прооперировали, заявил в ночь на четверг вице-премьер страны Томаш Тараба.

"Насколько мне известно, операция, к счастью, прошла успешно. Думаю, в итоге он выживет. В настоящее время угрозы для его жизни нет", - приводит его слова The Guardian.

По словам Тарабы, Фицо "получил тяжелые ранения. Одна из пуль прошла через желудок (...). Его сразу доставили в больницу и прооперировали".

Фицо был ранен в среду во время инцидента со стрельбой в городе Гандлова, расположенном в 150 км от Братиславы.

Стрелявший в премьера задержан, это 71-летний мужчина, проживающий на юго-востоке Словакии.