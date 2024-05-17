Запад стремится убедить Зеленского пойти на переговоры для решения конфликта

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Западные страны готовят совместные меры для того, чтобы убедить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на переговоры по решению украинской проблемы, сообщает Europe 1.

"Западные правительства готовят скоординированные дипломатические меры с целью убедить Зеленского принять принцип переговоров (по урегулированию на Украине, - "ИФ")", - информирует радиостанция.

15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по украинскому урегулированию. В этой встрече Россия участвовать не будет. В швейцарском правительстве ранее в мае уточнили, что были готовы направить РФ приглашение, однако Москва в нем заинтересована не была. При этом в заявлении правительства подчеркнули, что без России мирный процесс проходить не может.

В феврале президент РФ Владимир Путин призвал США убедить Украину начать переговоры с Россией.

"Если администрация Зеленского на Украине отказалась от переговоров, я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона. Пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого, найдут это решение", - сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По его словам, раз неправильное решение приняли США, то Россия не должна исправлять их ошибки.