Путин заявил о готовности РФ к переговорам по Украине на определенных условиях

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Россия готова к переговорам по Украине, но навязывания Москве какой-либо позиции, не основанной на реалиях, быть не может, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Теперь, как вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии, нас туда не приглашают, более того, считают, что нам там делать нечего, и в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то, говорят, что мы отказываемся от переговоров", - сказал Путин в четверг на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Он добавил: "Нас не приглашают, а говорят, что мы отказываемся. Ну, было бы смешно, если бы не было так грустно. Но еще раз хочу подчеркнуть, что мы "за", но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью".

"Я думаю, что они, противоположная сторона, в известной степени загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение. А сейчас понимают, что это невозможно, а от переговоров отказались, и теперь попали в достаточно сложное положение", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что у России нет цели "все ставить в сложное положение".

"Наоборот, мы готовы конструктивно работать, но никакого навязывания нам какой бы то ни было позиции, не основанной на реалиях, конечно, быть не может", - сказал Путин.

Он напомнил о том, что переговорный процесс начинался по инициативе Минска в двух городах Белоруссии, а затем продолжился в Турции, где были достигнуты определенные договоренности, и документ был парафирован сторонами. Однако после отвода российских войск от Киева, заявил президент РФ, "наши договоренности были выброшены в помойку".

Говоря о позиции России, не отказывающейся от мирных переговоров, Путин сказал: "Если возникнет необходимость, я позволю себе к вам обратиться, может быть, мы продолжим консультации с вами по этому направлению".