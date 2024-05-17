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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:46

Президент Бразилии не поедет в Швейцарию на саммит по урегулированию на Украине

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался от участия в саммите по урегулированию кризиса на Украине, которая в июне пройдет в Швейцарии, сообщил в пятницу телеканал CNN Brazil.

"Президент Лула решил не посещать саммит по Украине, проведение которого запланировано в Швейцарии", - сообщил корреспондент телеканала со ссылкой на дипломатические источники, отметив, что "его появления как представителя страны "глобального юга" очень ждали в Швейцарии".

15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по украинскому урегулированию. В этой встрече Россия участвовать не будет. В швейцарском правительстве ранее в мае уточнили, что были готовы направить РФ приглашение, однако Москва в нем заинтересована не была. При этом в заявлении правительства подчеркнули, что без России мирный процесс проходить не может.

Как заявлял в начале мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, никаких серьезных ожиданий от конференции в Швейцарии без участия России быть не может. "О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, какой-то результативности можно говорить без участия России? Это совершенно невозможно", - сказал он.

В свою очередь министр иностранным дел России Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу "АТВ" 5 мая отмечал, что Россия не будет "участвовать в любых мероприятиях, которые так или иначе продвигают "формулу мира" Зеленского". "Мы всерьез открыты к переговорам на основе реалий", - заявил в интервью глава МИД РФ.

Луис Инасиу Лула да Силва Швейцария Украина Бразилия
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