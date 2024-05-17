Боевые действия вновь усиливаются в секторе Газа

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В секторе Газа в пятницу активизировались боевые действия между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинскими вооруженными формированиями, сообщает саудовское издание Arab news.

Накануне глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил о необходимости перебросить в район Рафаха больше армейских подразделений, активизировать действия там. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху тогда подчеркнул, что сухопутное наступление на Рафах является ключевым для разгрома движения ХАМАС.

В пятницу поступали данные, что корабли ВМС Израиля наносили удары по Рафаху. В свою очередь в военизированном крыле ХАМАС бригадах "Изз ад-Дин аль-Кассам" заявили, что вели огонь из минометов по израильским военным на КПП "Рафах", который те заняли на прошлой неделе.

Продолжались бои в лагере для беженцев "Джебалия" на севере сектора Газа и вокруг него. Здесь, по словам местных жителей, ЦАХАЛ использовала вертолеты, наносила удары из артиллерии.

The Times of Israel сообщает со ссылкой на израильских военных, что солдаты 98-й дивизии продвинулись глубже в районе Джебалии, расширили за сутки зону под своим контролем. Дроны и истребители ЦАХАЛ также разбомбили здесь позиции минометчиков и склад с оружием.

Тем временем 401-я бронетанковая бригада "Иквот ха-Барзель" уничтожила в Рафахе ракетную площадку, откуда запускали дальнобойные ракеты по Израилю. За 24 часа израильская авиация нанесла удары по 60 целям в секторе Газа, включая используемые неприятелем строения, бойцов и позиции для пуска противотанковых ракет.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.