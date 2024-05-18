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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Около 800 тыс. жителей Рафаха покинули город с начала мая из-за боевых действий

В миреЗа неделю 360 тыс. жителям Рафаха пришлось уйти из городаЧитать подробнее

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Приблизительно половина населения Рафаха в секторе Газа - 800 тыс. жителей - покинули город из-за боевых действий, сообщил в субботу глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини.

"Около половины населения Рафаха или 800 тыс. человек (...) были вынуждены бежать из города с тех пор, как 6 мая израильские силы начали военную операцию в этом районе", - написал Лаззарини в соцсети Х.

По его словам, люди в основном направились в Хан-Юнис и там находят укрытие в разрушенных в ходе боев зданиях.

Лаззарини добавил, что в районах, куда бегут люди, "нет безопасного водоснабжения и санитарных условий".

"Утверждение о том, что люди в Газе могут переехать в безопасные или гуманитарные зоны, является ложным. Каждый раз это подвергает жизни мирных жителей серьезному риску. В Газе больше нет безопасных зон", - заявил глава БАПОР.

Кроме того, по данным Лаззарини, с 6 мая только 33 грузовика с гуманитарной помощью добрались до юга Газы.

Ранее в мае израильские военные призвали палестинцев эвакуироваться из нескольких кварталов в Рафахе. Жителей просили переместиться в район Аль-Маваси, а также - к городу Хан-Юнис.

Также в мае Армия обороны Израиля начала точечные операции на востоке Рафаха, а теперь намерена расширить их на новые зоны. Сообщалось, что соответствующее решение принял израильский военный кабмин. При этом некоторые СМИ отмечают, что израильская сторона все же планирует несколько ограничивать масштабы действий военных, чтобы не вызывать недовольства США и международного сообщества.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, в котором Израиль еще не проводил крупных операций против военизированных палестинских группировок. Ситуация осложняется тем, что именно в Рафахе скопились многочисленные перемещенные лица из других районов сектора Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 18 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Газа Филипп Лаззарини БАПОР
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