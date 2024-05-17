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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:36

В Сенегале усомнились в необходимости иностранных военных баз в стране

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Сенегала Усман Сонко заявил о возможности закрытия иностранных военных баз на территории страны, сообщают в пятницу франкоязычные СМИ.

"Я вновь говорю о желании Сенегала самостоятельно решать свои задачи. Это желание не соотносится с длительным присутствием иностранных военных баз в Сенегале", - сказал Сонко.

При этом, он отметил, что сомневается именно в целесообразности размещения военного контингента других стран, но не ставит под сомнение необходимость соглашений с другими государствами в сфере обороны.

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"Мы можем иметь соглашения, но это не должно оправдывать то, что треть региона Дакара сейчас занята иностранными военными", - указал премьер.

В настоящее время на территории Сенегала размещено около 350 французских военных.

В марте этого года в Сенегале прошли президентские выборы, победу на них одержал Бассиру Диомайе Фай, который пообещал вернуть Сенегалу реальный суверенитет. В апреле он назначил своего союзника и лидера оппозиции Усмана Сонко премьер-министром страны.

Сенегал
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