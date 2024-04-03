Президент Сенегала назначил премьер-министром лидера оппозиции Усмана Сонко

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Избранный президент Сенегала Бассиру Диомайе Фай назначил своего союзника и лидера оппозиции Усмана Сонко премьер-министром страны, сообщает в среду агентство EFE.

"Через несколько часов после вступления в должность президента Сенегала Диомайе Фай назначил Усмана Сонко премьер-министром", - приводит агентство выдержку из заявления канцелярии президента страны, опубликованного в соцсети X.

"Мы будем работать в рамках нашей программы, которая строится на развитии суверенного, справедливого и процветающего Сенегала", - заявил в свою очередь Сонко.

Накануне Бассиру Диомайе Фай принес присягу на посту президента Сенегала.

"Я подтверждаю приверженность Сенегала активизации усилий, направленных на обеспечение африканского мира, безопасности, стабильности и интеграции", - сказал Фай во время церемонии.

Создание партии и приговоры ее лидерам

В 2014 году Сонко и Фай основали оппозиционную партию "Африканские патриоты Сенегала за труд, этику и братство". В июле 2023 года сенегальское МВД признало партию незаконной и распустило ее.

За почти 10 лет существования партия снискала популярность среди населения Сенегала, в основном, как отмечают СМИ, благодаря "антисистемным" взглядам Сонко и осуждению им французского неоколониализма.

В 2023 году и Сонко, и Фай оказались в тюрьме: Сонко осудили за подстрекательство к мятежу, посягательство на государственную безопасность и связи с террористическими организациями. Кроме того, его признали виновным в "развращении молодежи". Фай отбывал наказание за неуважение к суду, клевету и распространение ложной информации.

В марте текущего года Сонко и Фай вышли из тюрьмы в связи с общей амнистией, объявленной экс-президентом Сенегала для предотвращения протестов из-за переноса президентских выборов, первоначально запланированных на 25 февраля.

Из-за обвинений, которые были предъявлены Сонко, Конституционный совет запретил ему выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах, хотя ожидалось, что именно он станет кандидатом на пост президента от оппозиционной партии.

Планы нового президента

Тем не менее, Фай, придерживаясь взглядов Сонко, на предвыборных митингах обещал обеспечить "возрождение Сенегала", радикально реформировав систему управления страной. Говоря о внешней политике, он придерживался позиций "панафриканизма левого толка", нацеленного на укрепление сотрудничества с африканскими странами.

Фай обещал вернуть Сенегалу реальный суверенитет. Для этого, среди прочего, он призвал пересмотреть контракты в отношении добычи в стране углеводородов. Президент планирует также пересмотреть соглашения страны в сфере обороны. Некоторые франкоязычные СМИ отмечали, что такие планы, вероятно, указывают на намерение Фай снизить зависимость от Франции и сделать упор на сотрудничество с иными партнерами, прежде всего - африканскими. СМИ сообщали и о том, что Фай может вывести Сенегал из зоны использования общей валюты - франка КФА, так как считает, что данный проект используется Францией для контроля над своими бывшими африканскими колониями.

Сенегал ранее заключил соглашения в оборонной сфере с рядом западных стран, в том числе с США. Страна активно взаимодействовала с Францией. В частности, французские военнослужащие занимаются подготовкой военных из армии Сенегала.