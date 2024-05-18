Украина добивается отмены ограничений на использование оружия США в РФ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Украина на этой неделе обратилась к США с просьбой снять ограничения на использование американских вооружений для нанесения ударов по российской территории, пишет Wall Street Journal.

Как отмечает издание, практический эффект такого решения президента США Джо Байдена "заключается в предоставлении российским военным безопасного убежища".

Ранее на этой неделе Politico сообщала, что группа украинских депутатов прибыла в Вашингтон, чтобы заручиться поддержкой Конгресса США в этом вопросе.

Как пишет Bloomberg, по мнению Байдена, "использование американского оружия при атаках на российскую территорию привело бы к чрезмерной эскалации" и Россия могла бы в ответ нанести удар по странам НАТО.

"Но эта угроза сомнительна, учитывая, что нападение на страны НАТО коренным образом изменило бы ход войны. Это был бы уже не российско-украинский конфликт (...), а конфликт Россия-НАТО, который Россия, безусловно, проиграла бы", - считает агентство.

Bloomberg напоминает, что "опасения Байдена разделяют не все: правительство Великобритании заявило, что не будет препятствовать Украине использовать британское оружие в трансграничных нападениях".