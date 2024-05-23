NYTimes сообщила о предложении Блинкена разрешить Киеву атаковать Россию оружием США

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В администрации США обсуждают предложение госсекретаря Энтони Блинкена отменить запрет для Украины применять американское оружие для нанесения ударов по территории России, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Блинкен "выдвинул это предложение после визита в Киев на прошлой неделе".

Издание подчеркивает, что дебаты по этому вопросу "интенсивные" и "пока не ясно, сколько коллег Блинкена среди ближайшего окружения президента Джо Байдена поддержали его".

Ранее Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей заявил, что американская администрация пока не отменила ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России, однако Киев должен сам принимать решение по поводу того, как применять оружие, которым он располагает.

Ранее на этой неделе группа конгрессменов во главе с председателем комитета по разведке Палаты представителей Майком Тернером в коллективном письме министру обороны Ллойду Остину потребовала от Белого дома разрешить Украине использовать поставляемое США оружие для нанесения ударов по объектам на территории России.