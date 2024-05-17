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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:51

США выступили против применения Киевом оружия США для ударов по территории РФ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Администрация США по-прежнему выступает против применения Украиной американского оружия для ударов по российской территории, заявил в пятницу советник Белого дома Джон Кирби.

"Мы не подталкиваем Украину на применение переданного американского вооружения для ударов по России. И мы не давали Украине санкцию на подобное применение. Такова наша позиция, и она не изменилась", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о том, не изменили ли США подход по этому вопросу с учетом развития событий в зоне боевых действий на Украине.

Джон Кирби Киев США
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