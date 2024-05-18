Минздрав Киргизии сообщил о 29 пострадавших в результате беспорядков в Бишкеке

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - За медицинской помощью после ночных беспорядков в Бишкеке обратились 29 человек, сообщает в субботу пресс-служба Минздрава Киргизии.

"В ночь с 17 на 18 мая за медицинской помощью к бригадам скорой помощи обратились 29 человек. 15 человек были доставлены в Городскую больницу скорой помощи и Национальный госпиталь, остальным была оказана помощь на месте", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, на утро 18 мая в больнице находились два пациента с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Состояние больных оценивается как относительно удовлетворительное.

Министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев посетил отделение челюстно-лицевой хирургии нацгоспиталя, где находится пострадавший гражданин Пакистана, которому диагностирован перелом челюсти. Пациента готовят к операции.

Ранее МИД Киргизии сообщил о 15 пострадавших.

В ночь на 18 мая в Бишкеке произошла стычка между местными жителями и иностранцами, которая переросла в беспорядки. Киргизская милиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".