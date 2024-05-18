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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:51

Драка местных граждан с иностранцами в Бишкеке переросла в беспорядки

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Бишкеке из-за драки местных граждан с иностранцами вспыхнули беспорядки, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", сообщает в субботу пресс-служба МВД Киргизии.

Конфликт между киргизстанцами и иностранцами произошел в ночь на 14 мая, когда более десяти человек устроили драку в одном из хостелов Бишкека. В ночь на 18 мая возле хостела собралось свыше ста человек, которые пришли, чтобы отомстить за ранее избитых.

К утру число собравшихся увеличилось до тысячи. Возмущенные граждане перекрыли трассу, зафиксированы факты погромов в общежитии, где проживают иностранцы. Личный состав бишкекской милиции был поднят по тревоге.

По информации пресс-службы милиции, задержаны трое иностранных граждан, зачинщиков драки. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

"Ситуация на территории Бишкека стабильная. Сотрудники милиции работают в усиленном режиме, организованы патрули, проводится разъяснительная работа. Движении во всех улицах столицы для транспортных средств восстановлена", - резюмировали в пресс-службе.

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