Власти Киргизии пообещали не допустить беспорядков на межэтнической почве

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Правительство Киргизии выступило с осуждением насилия на фоне ночных беспорядков в Бишкеке.

"Кабинет министров Киргизии решительно осуждает попытки провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве из-за распространения не соответствующей действительности информации в социальных сетях, а также опровергает ложные сообщения международной прессы о якобы произошедших убийствах и насилии в отношении иностранных студентов", - говорится в сообщении его пресс-службы, распространенном в субботу.

"Все виновные будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законом. На протяжении последних нескольких месяцев власти принимают решительные меры по пресечению нелегальной миграции и выдворения за пределы нежелательных лиц. Инсинуации, направленные на разжигание нетерпимости в отношении иностранных студентов, являются неприемлемыми и не соответствуют духу дружбы и гостеприимства", - заявили в пресс-службе.

Власти Киргизии заверили, что приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности. Силы правопорядка будут решительно пресекать любые попытки нарушить общественный порядок.

Между тем посольства Индии и Пакистана рекомендовали своим гражданам, которые находятся в Киргизии, оставаться дома и по возможности не выходить на улицы до полной стабилизации обстановки.

В ночь на 18 мая в Бишкеке произошла стычка между местными жителями и иностранцами, которая переросла в беспорядки. По информации МВД Киргизии, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В Минздраве сообщили о 29 пострадавших в ходе беспорядков. Одному гражданину Пакистана диагностирован перелом челюсти.