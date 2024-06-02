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Более 50 человек скончались с марта в Индии из-за аномальной жары

Более 50 человек скончались с марта в Индии из-за аномальной жары
Фото: Sanchit Khanna/Hindustan Times via Getty Images

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Не менее 56 человек скончались в Индии вследствие аномальной жары за последние три месяца, при этом наибольшее количество летальных исходов - 46 - пришлось на май, сообщает в воскресенье The Hindustan Times.

Издание отмечает, что самое большое количество жертв - 14 - зарегистрировали в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии, в штате Махараштра на западе Индии скончались 11 человек. О летальных исходах вследствие сильной жары сообщают также из штатов Андхра-Прадеш и Раджастхана.

В миреНа севере Индии установилась аномальная для конца мая жараЧитать подробнее

С 1 марта с признаками тепловых ударов в больницы поступили 24,8 тыс. человек, из них 19,2 тыс. в мае.

Индийские метеорологи за прошедшие три месяца отметили три волны жары, сопровождаемой повышенной влажностью: 5-7 апреля на востоке и юго-востоке Индии, 15-30 апреля на юге Индии и 1-7 мая в восточной части страны.

В середине этой недели Метеорологическое агентство Индии зарегистрировало абсолютный температурный рекорд для страны - столбик термометра в Дели поднялся до 52,3 градуса по Цельсию.

Индия
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