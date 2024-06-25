В Молдавии стартовали многонациональные учения с участием военных США

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Молдавии стартовали учения "Щит мира-2024" с участием военнослужащих и карабинеров из США, Румынии, а также ряда других стран-партнеров Кишинева, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны республики.

Замначальника Главного штаба Национальной армии Молдавии, генерал Сергей Чиримпей заявил на открытии учений, что "Щит мира" - "это не только учения для нацармии, но и тест на уровень подготовки молдавских подразделений в соответствии с международными стандартами".

Целью учений является оценка 22-го миротворческого батальона "Голубые каски" в соответствии с Концепцией оперативных возможностей (ОКК). Исходя из положений документа, военнослужащие проверяются национальными и международными экспертами при выполнении действий, характерных для международных миротворческих миссий. Речь идет о патрулировании, конвоировании и сопровождении грузов, осмотре транспорта на КПП, охране стратегических объектов, медицинской эвакуации, а также оказании первой медпомощи.

Сертификация ОКК является обязательным условием для участия молдавских солдат офицеров в миротворческих миссиях под эгидой ООН, включая KFOR в Косово и UNIFIL в Ливане. Молдавия присоединилась к программе OКК в 2007 г. Учения "Щит мира-2024" продлятся до 28 июня.