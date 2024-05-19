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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Операция спасателей в районе жесткой посадки вертолета с Раиси осложнена туманом

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Прибытие спасателей к месту аварии президентского вертолета может занять некоторое время из-за погодных условий, сообщил в эфире иранского телевидения министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди.

"Ситуация находится под контролем. Мы связались с экипажем. Однако, учитывая сильный туман и рельефную местность, мы надеемся, что спасательные команды доберутся до места происшествия раньше и предоставят нам дополнительную информацию", - сказал он.

По его словам, в район аварии направляются 16 спасательных отрядов, а также подразделения армии и полиции.

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"После участия в церемонии ввода в эксплуатацию гидроузлов "Худаферин" и "Гыз галасы" на реке Араз в Азербайджане президент и сопровождающая его делегация возвращались на нескольких вертолетах, одному из вертолетов пришлось совершить жесткую посадку", - пояснил министр.

Он отметил, что инцидент произошел в горной местности при сильном тумане близ города Джольфа, который находится в 600 км северо-западнее Тегерана на границе с Азербайджаном.

В вертолете вместе с президентом Ирана Ибрахимом Раиси находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем.

Два других вертолета, которые следовали вместе с тем, в котором находился президент страны, без проблем долетели до места назначения.

Иран Ибрахим Раиси
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