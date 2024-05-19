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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку на северо-западе страны

Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку на северо-западе страны
Ибрахим Раиси во время государственного визита. Архивное фото
Фото: Saman Abesiriwardana/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вертолет, на борту которого находится президент Ирана Ибрахим Раиси, совершил в воскресенье жесткую посадку в иранской провинции Восточный Азербайджан, сообщает Associated Press со ссылкой на иранское телевидение.

Факт происшествия уже подтвердил глава МВД Ирана Ахмад Вахиди. По его словам, происшествие случилось в горной местности при сильном тумане близ города Джольфа, который находится в 600 км северо-западнее Тегерана на границе с Азербайджаном.

AP отмечает со ссылкой на иранское агентство IRNA, что в делегацию Раиси также входил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и глава Восточного Азербайджана.

Ни IRNA, ни иранское телевидение не дает информации о состоянии Раиси.

Людям, сопровождавшим президента, удалось выйти на связь с представителями властей. Сейчас на место происшествия направляется спасательная группа иранского Красного Полумесяца. Вместе с тем отмечается, что к месту происшествия направляются специальные службы, однако их задачу осложняют погодные условия: в регионе туман и дождь.

Раиси на этом вертолете возвращался из Азербайджана, где вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым участвовал в открытии плотины на реке Арас.

Два других вертолета, которые следовали вместе с тем, в котором находился президент страны, без проблем долетели до места назначения.

Иран Ибрахим Раиси
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