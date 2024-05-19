Иранские военные присоединились к поискам вертолета с Раиси

Ибрахим Раиси в ходе визита в Азербайджана, где он участвовал в открытии плотины на реке Араз Фото: Office of the President of the Islamic Republic of Iran via Getty Images

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Иране задействовали вооруженные силы для поисково-спасательной операции после того, как вертолет, на борту которого находился президент страны Ибрахим Раиси, совершил жесткую посадку в горной местности, сообщает телеканал "Пресс-ТВ".

По данным телеканала, эту информацию подтвердил начальник штаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери.

Между тем министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заявил, что туман и плохая погода затрудняют операцию. Он также сообщил, что из-за горной местности установить связь очень сложно.

"Есть контакты с теми, кто сопровождал президента, но ввиду того, что зона гористая, трудно устанавливать связь. Мы надеемся, что поисковые команды доберутся до места вскоре и передадут нам информацию", - приводит агентство "Мехр" слова Вахиди.

Ранее сообщалось, что вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, совершил жесткую посадку в горной местности при сильном тумане на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Азербайджаном.

В вертолете вместе с президентом Ирана находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем.

Два других вертолета, которые следовали вместе с тем, в котором находился президент страны, без проблем долетели до места назначения.