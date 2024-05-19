Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Иранские военные присоединились к поискам вертолета с Раиси

Иранские военные присоединились к поискам вертолета с Раиси
Ибрахим Раиси в ходе визита в Азербайджана, где он участвовал в открытии плотины на реке Араз
Фото: Office of the President of the Islamic Republic of Iran via Getty Images

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Иране задействовали вооруженные силы для поисково-спасательной операции после того, как вертолет, на борту которого находился президент страны Ибрахим Раиси, совершил жесткую посадку в горной местности, сообщает телеканал "Пресс-ТВ".

По данным телеканала, эту информацию подтвердил начальник штаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери.

Между тем министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заявил, что туман и плохая погода затрудняют операцию. Он также сообщил, что из-за горной местности установить связь очень сложно.

"Есть контакты с теми, кто сопровождал президента, но ввиду того, что зона гористая, трудно устанавливать связь. Мы надеемся, что поисковые команды доберутся до места вскоре и передадут нам информацию", - приводит агентство "Мехр" слова Вахиди.

Ранее сообщалось, что вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, совершил жесткую посадку в горной местности при сильном тумане на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Азербайджаном.

В вертолете вместе с президентом Ирана находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем.

Два других вертолета, которые следовали вместе с тем, в котором находился президент страны, без проблем долетели до места назначения.

Ибрахим Раиси Иран Ахмад Вахиди
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Нигера сообщили о согласовании порядка вывода из страны военных США

Операция спасателей в районе жесткой посадки вертолета с Раиси осложнена туманом

Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку на северо-западе страны

Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку на северо-западе страны

В Демократической республике Конго предотвратили попытку переворота

Вице-премьер Словакии сообщил, что угроза жизни Роберта Фицо миновала

Вице-премьер Словакии сообщил, что угроза жизни Роберта Фицо миновала

Польша возводит электронный барьер на реках у границы с Белоруссией

Польша возводит электронный барьер на реках у границы с Белоруссией

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 мая

Обострение палестино-израильского конфликта

Ганц призвал кабмин Израиля принять план по будущему Газы

Ганц призвал кабмин Израиля принять план по будущему Газы

Что произошло за день: суббота, 18 мая

Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах

Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });