Второй спецборт МЧС России вылетел в Тебриз

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Второй Ил-76 Министерства чрезвычайных ситуаций России вылетел в Тебриз для оказания помощи в поисково-спасательной операции пропавшего вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на борту, сообщили в ведомстве.

"Второй спецборт МЧС России вылетел из Москвы в Тебриз. Самолет Ил-76 доставит к месту проведения поисково-спасательной операции в Иране специалистов МЧС России и вертолет отряда "Центроспас", - говорится в сообщении.