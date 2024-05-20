Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 19 мая

Второй спецборт МЧС России вылетел в Тебриз

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Второй Ил-76 Министерства чрезвычайных ситуаций России вылетел в Тебриз для оказания помощи в поисково-спасательной операции пропавшего вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на борту, сообщили в ведомстве.

"Второй спецборт МЧС России вылетел из Москвы в Тебриз. Самолет Ил-76 доставит к месту проведения поисково-спасательной операции в Иране специалистов МЧС России и вертолет отряда "Центроспас", - говорится в сообщении.

Иран МЧС России Центроспас Ибрахим Раиси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уолл-стрит завершила торги в пятницу без единой динамики, Dow впервые превысил 40 тыс. пунктов

Уолл-стрит завершила торги в пятницу без единой динамики, Dow впервые превысил 40 тыс. пунктов

Спасатели не нашли признаков того, что в результате крушения вертолета Раиси есть выжившие

Местонахождение вертолета Раиси, предположительно, установлено, к нему спешат спасатели

Салливан обсудил в Израиле ситуацию с заложниками, гумпомощью и разгромом ХАМАС

Салливан обсудил в Израиле ситуацию с заложниками, гумпомощью и разгромом ХАМАС

РФ направит в Иран самолеты и спасателей для помощи в поисках вертолета Раиси

Россия готова оказать помощь в поиске вертолета, на котором летел Раиси

Что произошло за день: воскресенье, 19 мая

Иранские военные присоединились к поискам вертолета с Раиси

Иранские военные присоединились к поискам вертолета с Раиси

Власти Нигера сообщили о согласовании порядка вывода из страны военных США

Операция спасателей в районе жесткой посадки вертолета с Раиси осложнена туманом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });