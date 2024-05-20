Ил-76 МЧС России вылетел в Тебриз

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Ил-76 МЧС России вылетел в Тебриз для оказания помощи в поисково-спасательной операции пропавшего вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на борту, сообщили в ведомстве.

"Первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта "Жуковский" в Тебриз. На борту спасатели с необходимым снаряжением и оборудованием, кинологические расчеты и высокопроходимая техника для оказания помощи в проведении поисково-спасательной операции пропавшего вертолета президента Исламской республики Иран Ибрахима Раиси", - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что второй самолет готов отправиться на помощь в ближайшее время.