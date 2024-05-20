Иран поблагодарил власти и организации стран мира за предложения о помощи

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - МИД Ирана выразил благодарность правительствам других стран и международным организациям за проявление сочувствия и предложения о помощи в поисках вертолета, в котором находился президент страны Ибрахим Раиси и сопровождающие его лица.

"Исламская Республика Иран искренне благодарит многочисленные правительства, страны и международные организации за их проявление человеческих чувств и солидарности с правительством и народом Ирана, а также за их предложения о помощи в проведении поисково-спасательной операции", - говорится в заявлении, распространенном иранским МИД.

В документе отмечается, что, "несмотря на неблагоприятные погодные условия и окружающую среду, спасательные команды продолжают усердно и с надеждой добираться до места аварии".

Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин внимательно следит за ситуацией с вертолетом, а также дал необходимые указания МЧС России и Минобороны России, "подготовлены вертолетные группы для поисково- спасательной операции".

Ранее сообщалось, что вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, совершил жесткую посадку в горной местности при сильном тумане на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Азербайджаном.

В вертолете вместе с президентом Ирана находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем.