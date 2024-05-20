Поиск
ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 12:13

Пляжи Абу-Даби открылись для туристов после апрельской непогоды

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Пляжи Абу-Даби возобновили работу после непогоды с сильными ливнями, которая обрушилась на ОАЭ в апреле, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора "Интурист" со ссылкой на принимающую компанию в ОАЭ.

"Пляжи во всех отелях Абу-Даби теперь открыты. После временного закрытия все объекты вновь готовы принимать гостей", - сказали в компании.

ЭкономикаТуроператоры не заметили снижения цен в отелях Дубая после непогодыЧитать подробнее

Как уточнили в пресс-службе туроператора, отельеры также сообщают о том, что департамент культуры и туризма эмирата разрешил открыть пляжи и возобновить все пляжные мероприятия.

Ранее власти Абу-Даби временно запретили туристам пользоваться общественными и гостиничными пляжами из-за возможного снижения качества воды на фоне проливных дождей.

В середине апреля мощнейшие дожди обрушились на ОАЭ, особенно пострадал Дубай. По оценке метеорологов ОАЭ, ливни в апреле стали сильнейшими за последние 75 лет. В некоторых районах выпало до 250 мм осадков менее чем за сутки.

ОАЭ Абу-Даби
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

Хаменеи утвердил Мухбара исполняющим обязанности президента Ирана

Хаменеи утвердил Мухбара исполняющим обязанности президента Ирана

В Финляндии не исключили частичного открытия границы с РФ после принятия нового закона

В Финляндии не исключили частичного открытия границы с РФ после принятия нового закона

Нефть Brent подорожала до $84,08 за баррель

Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

В Иране официально объявили о гибели президента Ибрахима Раиси

В Иране официально объявили о гибели президента Ибрахима Раиси
Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

Президент и глава МИД Ирана погибли в результате крушения вертолета

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 мая

Уолл-стрит завершила торги в пятницу без единой динамики, Dow впервые превысил 40 тыс. пунктов

Уолл-стрит завершила торги в пятницу без единой динамики, Dow впервые превысил 40 тыс. пунктов
Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

Спасатели не нашли признаков того, что в результате крушения вертолета Раиси есть выжившие

Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

Местонахождение вертолета Раиси, предположительно, установлено, к нему спешат спасатели

Салливан обсудил в Израиле ситуацию с заложниками, гумпомощью и разгромом ХАМАС

Салливан обсудил в Израиле ситуацию с заложниками, гумпомощью и разгромом ХАМАС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });