Пляжи Абу-Даби открылись для туристов после апрельской непогоды

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Пляжи Абу-Даби возобновили работу после непогоды с сильными ливнями, которая обрушилась на ОАЭ в апреле, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора "Интурист" со ссылкой на принимающую компанию в ОАЭ.

"Пляжи во всех отелях Абу-Даби теперь открыты. После временного закрытия все объекты вновь готовы принимать гостей", - сказали в компании.

Как уточнили в пресс-службе туроператора, отельеры также сообщают о том, что департамент культуры и туризма эмирата разрешил открыть пляжи и возобновить все пляжные мероприятия.

Ранее власти Абу-Даби временно запретили туристам пользоваться общественными и гостиничными пляжами из-за возможного снижения качества воды на фоне проливных дождей.

В середине апреля мощнейшие дожди обрушились на ОАЭ, особенно пострадал Дубай. По оценке метеорологов ОАЭ, ливни в апреле стали сильнейшими за последние 75 лет. В некоторых районах выпало до 250 мм осадков менее чем за сутки.