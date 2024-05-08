Туроператоры не заметили снижения цен в отелях Дубая после непогоды

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Снижение спроса на Дубай после аномальных ливней и остановки авиасообщения в апреле оказалось кратковременным, цены на туры находятся на обычном для начала мая уровне, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператоров.

"В Дубае разобрались с последствиями апрельской непогоды, в результате которой на несколько дней было фактически остановлено авиасообщение. По отзывам туроператоров, задержки рейсов и застрявшие туристы мало повлияли на текущий спрос - сейчас он вновь высокий. Некоторое снижение цен на туры в ОАЭ они называют традиционным и связывают с наступлением низкого для региона летнего сезона", - говорится в сообщении.

Как пояснила руководитель по связям с общественностью туроператора FUN&SUN Ольга Иванова, в преддверии лета отельеры ОАЭ традиционно выпускают спецпредложения.

"Бронируют активно, мы не отмечаем изменений в динамике спроса: он такой же, как и в аналогичный период прошлого года. В Эмиратах в мае завершается высокий сезон, днем на улице становится жарко, но инфраструктура эмирата позволяет комфортно отдыхать даже в летний зной: например, температуру воды в бассейнах в жару снижают. Туристы, предпочитающие прохладу, проводят время у воды, в кондиционированных помещениях - ресторанах, развлекательных и торговых центрах", - уточнила эксперт.

Она добавила, что летом цены заметно снижаются по сравнению с зимними, в том числе в отелях высокого уровня.

"Все последствия непогоды преодолены. Я сейчас в Дубае, и никаких последствий урагана не чувствуется. Вообще подобные ураганы бывают раз в 50 лет, и буквально на следующий день все последствия ливней уходят - все же это пустыня. Сейчас в Дубае очень много туристов из России и стран СНГ", - сказал генеральный директор компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов.

Он добавил, что в связи с высоким спросом на майские праздники никакого снижения цен не было.

"Это пиковые даты, а по заездам после 10-15 мая идет плановое удешевление, связанное с окончанием высокого сезона: в это время многие отели традиционно выпускают спецпредложения", - сказал эксперт.

В компании Coral Travel также не отмечают каких-либо существенных изменений на этом направлении. "В целом текущий спрос и цены характерны для этого времени года", - сказала руководитель отдела по связям с общественностью Марина Макаркова.

В середине апреля мощнейший ливень обрушился на ОАЭ, особенно пострадал Дубай. Из-за обильных осадков оказались затоплены основные автомагистрали и взлетно-посадочная полоса в аэропорту Дубая. Всего было задержано порядка 2 тыс. рейсов, а тысячи пассажиров не могли вылететь из страны.

По оценке метеорологов ОАЭ, ливни в апреле стали сильнейшими за последние 75 лет. В некоторых районах выпало до 250 мм осадков менее чем за сутки.