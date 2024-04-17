В ОАЭ разбираются с последствиями исторического наводнения

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В ОАЭ приступили к ликвидации последствий наводнения, которое привело к гибели одного человека, сообщают ближневосточные СМИ.

Сильнее всего пострадал Дубай. Там повреждены многие нижние этажи жилых домов и офисы компаний, повалены деревья, обрушились фасады некоторых зданий.

Часть автомагистралей в Дубае по-прежнему затоплена, что привело к транспортному коллапсу. Многие владельцы автомобилей, в том числе люксовых, бросили свои машины на дорогах. Занятия в учебных заведениях отменены, государственные служащие переведены на удаленную работу.

Сложная ситуация сложилась и в аэропортах Дубая. В Международном аэропорту Дубай в среду сотни авиарейсов отменены, задержаны или перенаправлены в другие воздушные гавани. Однако аэропорт, который считается одним из крупнейших в мире, все же в среду постепенно восстанавливает свою работу, несколько рейсов уже были отправлены и приняты аэропортом.

По оценке метеорологов ОАЭ, ливни, обрушившиеся ранее на этой неделе на страну, стали сильнейшими за последние 75 лет. В некоторых районах выпало до 250 мм осадком менее, чем за сутки.

В соседнем Омане также продолжают ликвидацию последствий наводнения. Там погибли 18 человек. Непогода затронула Катар и Бахрейн.