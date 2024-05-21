Бельгия оценила решение ЕС по доходам от активов РФ в 3 млрд евро для Украины к июлю

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Совет ЕС по общим вопросам, заседающий 21 мая в Брюсселе, примет решение об использовании для Украины доходов от замороженных в Евросоюзе российских активов, что может обеспечить к июлю около 3 млрд евро, заявила журналистам глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.

"Это, наконец, приведшая к результату долгая работа, которую вела Бельгия и которая должна позволить Украине получить значительное финансирование. Речь идет примерно о 3 млрд евро, которые должны стать доступны к июлю", - сказала она.

Министр финансов председательствующей в Совете ЕС Бельгии Винсент ван Петегем заявил 14 мая, что решение об использовании доходов от замороженных в ЕС российских активов может быть принято на этой неделе.

"Бельгийское председательство удовлетворено тем, что удалось достичь соглашения (по активам РФ) после месяцев сложных технических переговоров. Это соглашение должно быть официально утверждено на следующей неделе, - сказал тогда ван Петегем. - Эти фонды позволят укрепить украинские оборонные возможности и помочь усилиям по восстановлению страны".