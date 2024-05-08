Постпреды ЕС согласовали проект использования доходов от российских активов

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС согласовал в среду в предварительном порядке меры по использованию для Украины доходов с замороженных российских активов, сообщило бельгийское председательство Совета ЕС.

"Послы ЕС в принципе согласились с мерами, касающимися чрезвычайных доходов, получаемых от иммобилизованных активов России. Деньги пойдут на поддержку восстановления Украины и военную оборону (...)", - отмечается в сообщении Бельгии в сети X.

В дальнейшем проект этого решения поступит на утверждение Совета ЕС.

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности и обороны Жозеп Боррель заявил 6 мая, что доходы от замороженных активов РФ должны быть направлены на Украину, в частности, для украинской оборонной промышленности.

"И как только государства-члены ЕС договорятся об использовании доходов, полученных от иммобилизованных активов России, эти ресурсы будут направлены на Украину для решения ее насущных военных потребностей и непосредственно в украинскую оборонную промышленность", - сказал Боррель, выступая в Брюсселе на форуме ЕС-Украина по сотрудничеству в оборонной промышленности.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что твердо выступает за то, чтобы эти средства были использованы подобным образом.

В марте Боррель и Европейская комиссия выдвинули предложение использовать 90% доходов от замороженных в Европе российских активов на вооружения для Украины.