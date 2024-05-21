Министр связи Израиля распорядился вернуть AP изъятое оборудование

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Израиль отозвал решение о конфискации вещательного оборудования у агентства Associated Press (AP) в Сдероте, сообщает Axios со ссылкой на заявление израильского министра связи Шломо Кари.

"Поскольку Минобороны желает изучить вопрос о трансляции Сдерота на предмет того, представляет ли это угрозу для наших сил, я распорядился вернуть оборудование AP, пока Минобороны не примет иное решение", - приводит портал выдержки из заявления Кари.

Ранее во вторник Axios со ссылкой на осведомленные источники писал, что администрация президента США Джо Байдена обратилась с просьбой к израильским властям отменить решение об изъятии оборудования у AP.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер со своей стороны заявила, что США обеспокоены ситуацией с конфискацией в Израиле принадлежащего AP оборудования, убеждены, что журналисты имеют право выполнять работу.

Ранее сообщалось, что израильские чиновники конфисковали камеру и вещательное оборудование AP в городе Сдерот на юге Израиля. По данным агентства, представители властей передали журналистам документ, подписанный министром связи, в котором утверждалось, что AP нарушает закон страны об иностранных вещателях, предоставляя изображения телеканалу "Аль-Джазира".

По данным Axios, в министерстве связи заявили, что "конфискованная камера незаконно ведет на канале "Аль-Джазира" прямую трансляцию северной части сектора Газа, в том числе деятельность сил Армии обороны Израиля". Израильский чиновник также заявил порталу, что ведомство приняло меры против AP без согласования с канцелярией премьера Израиля.

В AP осудили этот шаг.

В агентстве подчеркнули, что "Аль-Джазира" - один из тысячи потребителей продукции AP, которые получают от него видеоматериалы. Оно обратилось к израильским властям с призывом вернуть оборудование и позволить возобновить трансляцию.

Незадолго до конфискации оборудования агентство транслировало вид северной части сектора Газа. AP отмечает, что оно соблюдает правила военной цензуры Израиля, которые запрещают трансляцию передвижений войск.

По данным The Times of Israel, на прошлой неделе в AP поступило устное распоряжение прекратить прямую трансляцию, тогда агентство отказалось это сделать.

5 мая правительство Израиля единогласно приняло решение ввести временный запрет на работу телекомпании "Аль-Джазира" с израильской территории.

The Times of Israel напоминает, что Кнессет (парламент Израиля) в апреле принял закон, который дает полномочия правительству на временной основе запрещать иностранным СМИ работать с территории Израиля, если службы безопасности считают их деятельность угрожающей общественному порядку. Закон носит временный характер и считается действительным до 31 июля или до более ранней даты, если власти отменят постановление о режиме чрезвычайной ситуации.