США призвали Израиль отменить решение об изъятии техники у сотрудников AP в Сдероте

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена во вторник обратилась с просьбой к израильским властям отменить решение о конфискации оборудования у сотрудников Associated Press (AP) на юге Израиля, сообщает Axios со ссылкой на источники.

"Мы напрямую общались с правительством Израиля, чтобы выразить обеспокоенность по поводу этого решения и попросить отменить его", - заявил порталу неназванный представитель Белого дома.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США обеспокоены ситуацией с конфискацией в Израиле оборудования, принадлежащего AP, и убеждены, что журналисты имеют право выполнять работу.

Ранее во вторник сообщалось, что израильские чиновники конфисковали камеру и вещательное оборудование AP в городе Сдерот на юге Израиля. По данным агентства, представители властей передали журналистам документ, подписанный министром связи Шломо Кари, в котором утверждалось, что AP нарушает закон страны об иностранных вещателях, предоставляя изображения телеканалу Al Jazeera.

По данным Axios, в министерстве связи заявили, что "с конфискованной камеры на канал Al Jazeera незаконно шла прямая трансляция из северной части сектора Газа, в том числе активности Армии обороны Израиля". Израильский чиновник также заявил порталу, что ведомство приняло меры против AP без согласования с канцелярией премьера Израиля.

В AP осудили этот шаг.

"AP решительно осуждает действия израильского правительства по отключению нашей давней прямой трансляции, которая позволяет освещать события в Газе, а также конфискацию оборудования", - заявил вице-президент по корпоративным коммуникациям агентства Лорен Истон.

В агентстве подчеркнули, что Al Jazeera – один из тысячи потребителей продукции AP, которые получают от него видеоматериалы. Оно обратилось к израильским властям с призывом вернуть оборудование и позволить возобновить трансляцию.

Незадолго до конфискации оборудования агентство транслировало вид северной части сектора Газа. AP отмечает, что оно соблюдает правила военной цензуры Израиля, которые запрещают трансляцию передвижений войск.

По данным The Times of Israel, на прошлой неделе в AP поступило устное распоряжение прекратить прямые трансляции, тогда агентство отказалось это сделать.

5 мая правительство Израиля единогласно приняло решение ввести временный запрет на работу телекомпании Al Jazeera с израильской территории.

The Times of Israel напоминает, что Кнессет (парламент Израиля) в апреле принял закон, который дает полномочия правительству на временной основе запрещать иностранным СМИ работать с территории Израиля, если службы безопасности считают их деятельность угрожающей общественному порядку. Закон носит временный характер и считается действительным до 31 июля или до более ранней даты, если власти отменят постановление о режиме чрезвычайной ситуации.