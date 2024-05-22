Ирландия и Испания вслед за Норвегией признали Палестинское государство

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что его страна наряду с Испанией и Норвегией признает Палестину государством.

"Сегодня Ирландия, Норвегия и Испания объявляют, что мы признаем государство Палестина", - сказал он, выступая в Дублине и назвал это "историческим днем для Палестины".

"Я уверен, что другие страны последуют этому важному шагу в ближайшие недели", - добавил Харрис.

Премьер-министр Испании Педро Санчес также подтвердил, что Мадрид признает Палестину 28 мая.

22 мая правительство Норвегии объявило о решении признать Палестину независимым государством.