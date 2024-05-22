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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:52

Израиль отзывает для консультаций послов из Норвегии и Ирландии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Глава израильского МИД Исраэль Кац дал распоряжение послам в Норвегии и Ирландии вернуться в Израиль для консультаций в связи с решением этих стран признать Палестину независимым государством, сообщает в среду The Times of Israel.

"Я направляю недвусмысленное послание Ирландии и Норвегии – Израиль не оставит эту ситуацию без внимания", - заявил Кац, комментируя свое решение.

По его словам, признание Палестины может навредить усилиям по возвращению израильских заложников из сектора Газа, а также снизить вероятность перемирия Израиля с ХАМАС. Кац также сообщил, что может отозвать посла и из Испании.

Ранее в среду власти Норвегии, Ирландии и Испании заявили, что решили признать Палестину независимым государством.

В настоящее время палестинское государство признают 140 стран, однако ситуация осложняется тем, что в это число не входят три постоянных члена СБ ООН – США, Великобритания и Франция.

Израиль Норвегия Ирландия Испания Палестина
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