Норвегия решила признать Палестинское государство

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Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Правительство Норвегии сообщило о решении признать Палестину как независимое государство.

Это решение требует одобрения короля. Ожидается, что после подписания королевского указа 24 мая, Палестина получит официальное уведомление от Осло, решение официально вступит в силу 28 мая.

Объявить о признании Палестинского государства, как ожидается, 22 мая могут также Испания и Ирландия.

Палестинское государство признают 140 стран, однако ситуация осложняется тем, что в это число не входят три постоянных члена СБ ООН - США, Великобритания и Франция.