Китай ввел санкции против 12 американских оборонных компаний

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Китай ввел ограничительные меры против американских физических и юридических лиц в ответ на аналогичные санкции со стороны США и продажу американского оружия Тайваню, сообщает в среду Global Times.

"МИД (КНР - ИФ) в среду объявил о введении контрмер против 12 американских военно-промышленных компаний и 10 руководителей в ответ на незаконные односторонние санкции США против Китая и продажу оружия Тайваню", - говорится в сообщении издания.

Санкции включают в себя замораживание активов в Китае, запрет на выдачу виз и въезд в страну.

Китайское издание Global Times отмечает, что решение было обусловлено не только спорами по поводу Тайваня, но и, в том числе, неуважением Вашингтона позиции Пекина по украинскому кризису.