Министры обороны США и Китая встретятся в Сингапуре

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Ллойд Остин на следующей неделе в ходе визита в Сингапур намерен провести встречу с министром обороны Китая Дун Цзюнем, сообщило американское оборонное ведомство.

"Остин выступит на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, где планирует провести встречи с новым сингапурским премьер-министром Лоуренсом Вонгом, другими представителями сингапурских властей. У него также запланирована двусторонняя встреча с министром обороны КНР Дун Цзюнем в продолжение их дискуссии, которая состоялась 16 апреля в режиме видеоконференции", - говорится в пресс-релизе.

В Сингапуре Остин также встретится с главами Министерств обороны Японии и Кореи и примет участие в многосторонней встрече с партнерами из стран Юго-Восточной Азии.

Из Сингапура Остин направится в Пномпень (Камбоджа), а завершит 10-дневную поездку во Франции, где примет участие в торжествах, приуроченных к 80-летию высадки союзных войск в Нормандии.