Пашинян заподозрил участие двух стран ОДКБ в подготовке войны в Карабахе 2020 г.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что две страны-члена ОДКБ участвовали в подготовке Азербайджаном войны в Нагорном Карабахе.

"В подготовке 44-дневной войны (в Карабахе осенью 2020 года - ИФ) участвовали наши союзники. Я знаю, по крайней мере, две страны-члена ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас", - сказал Пашинян в парламенте в рамках "правительственного часа" в среду.

По его словам, "эти страны создали имитацию, что помогают нам".

"И хочу сказать, что эта война была не про Нагорный Карабах, а была, чтобы не существовало Армении", - отметил Пашинян.

Он заявил, что попытки, чтобы Армении не существовало, были продолжены во время боестолкновений между армянскими и азербайджанскими военными в мае 2021 года, сентябре 2022 года и сентябре 2023 года.

"Не получилось. Сейчас произошла еще одна попытка 9 мая 2024 года (возглавляемая архиепископом Армянской церкви акция с требованием отставки Пашиняна - ИФ). Опять не получилось и не получится", - заявил премьер Армении.

Пашинян отметил, что начатый процесс делимитации границы с Азербайджаном "лишил возможности начать приграничные боестолкновения с Азербайджаном параллельно акции 9 мая".

"Лукашенко (президент Белоруссии Александр Лукашенко - ИФ) правильно говорит, и я рад, что мне удалось достичь того, чтобы он публично об этом сказал. И еще есть люди, которые должны публично высказаться", - сказал Пашинян.

На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Лукашенко, в частности, заявил: "Я еще подумал, вспомнил наш разговор перед войной, перед вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу".