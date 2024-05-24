Лавров не назвал причину отзыва посла из Армении

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министра иностранных дел России Сергея Лаврова спросили о причинах отзыва из Еревана посла Сергея Копыркина.

"Послы периодически приезжают на консультации", - ответил глава МИД.

На вопрос, будет ли рекомендовано армянскому послу отправиться для консультаций из Москвы в Ереван, Лавров ответил: "Объявили все, что объявили. Советники приезжают, первые секретари, атташе".

Ранее пресс-служба российского МИДа сообщила, что Копыркина 24 мая вызвали в Москву для консультаций. В МИД Армении это решение комментировать не стали.