Нидерландские партии в коалиционном правительстве еще не согласовали кандидатуру премьера

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Нидерландские партии, согласившиеся сформировать коалиционное правительство, все еще не могут согласовать кандидатуру премьер-министра страны, и предупреждают, что формирование правительства может затянуться, сообщает в среду Associated Press (AP).

"Это может занять еще один или два месяца (...) или даже затянуться до ключевого заседания парламента в сентябре", - заявил председатель крайне правой нидерландской "Партии за свободу" Герт Вилдерс.

Он повторил, что не станет премьером Нидерландов, так как это стало одним из условий заключения коалиционного соглашения между партиями.

"Уверяю, мы представим кабинет, в том числе и премьер-министра. И мы убедимся в его эффективности", - добавил Вилдерс.

На прошлой неделе Вилдерс заявлял, что достиг с тремя правоцентристскими партиями предварительного соглашения о формировании коалиционного правительства.

В дальнейшем это соглашение обсудят в парламенте. При этом участники переговоров пока не определили, кто в правительстве займет пост премьера.

Кроме того, по словам Вилдерса, между партиями остаются разногласия по ряду других вопросов, касающихся, в частности, пенсий.

Партия Вилдерса вопреки многим прогнозам одержала верх, но не набрала необходимого большинства на парламентских выборах в ноябре 2023 года и с тех пор ведет переговоры о формировании правящей коалиции. Ради того, чтобы этот процесс завершился успешно, Вилдерс в марте заявил, что согласен не занимать пост премьера.