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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Вилдерс заявил о предварительном соглашении о коалиционном правительстве в Нидерландах

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Председатель крайне правой нидерландской "Партии за свободу" Герт Вилдерс заявил, что достиг с тремя правоцентристскими партиями предварительного соглашения о формировании коалиционного правительства, сообщает в среду агентство ЭФЭ.

В дальнейшем это соглашение обсудят уже в парламенте. При этом, как отмечается в сообщении, участники переговоров пока не определили, кто в правительстве займет пост премьера.

Кроме того, по словам Вилдерса, между партиями остаются разногласия по поводу ряда других вопросов, в частности, касающихся пенсий. "Мы продолжим дискуссию об этом позже", - отметил политик.

Партия Вилдерса вопреки многим прогнозам одержала победу на парламентских выборах в ноябре 2023 года и с тех пор ведет переговоры о формировании правящей коалиции. Ради того, чтобы этот процесс завершился успешно, Вилдерс в марте заявил, что согласен не занимать пост премьера.

Нидерланды Герт Вилдерс
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