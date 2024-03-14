Вилдерс намерен бороться за правый кабмин в Нидерландах, отказавшись от премьерства

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Председатель крайне правой нидерландской "Партии за свободу" Герт Вилдерс пообещал добиваться с другими правыми партиями коалиционного соглашения по формированию правительства даже несмотря на то, что условием договоренности является его собственный отказ от выдвижения на пост премьера, сообщает Associated Press (AP).

"Я сделал такой выбор для того, чтобы способствовать созданию правого кабинета министров, который сможет многого добиться для Нидерландов и наших избирателей", - подчеркнул Вилдерс.

"Независимо от того, насколько это больно, и насколько несправедливым мне это кажется, и насколько это не соответствует конституции, я все равно принял решение отказаться от участия в выборах на пост премьера", - добавил он.

Накануне Вилдерс заявил, что отказывается от выдвижения своей кандидатуры на пост премьера Нидерландов, так как у него нет поддержки всех трех партий, с которыми он ведет переговоры о создании правящей коалиции.

Руководители четырех партий, лидировавших на парламентских выборах в Нидерландах, в среду добились результатов на переговорах по формированию правительства, договорившись, что ни один из лидеров этих партий не будет претендовать на должность премьера.

В обсуждении участвуют Вилдерс, лидер правоцентристской Народной партии за свободу и демократию Дилан Йешилгёз-Зегериус, лидер христианской демократической партии "Новый общественный договор" Питер Омцигт и председатель партии "Фермерско-гражданское движение" Кэролайн ван дер Плас.

Ожидается, что на следующей неделе палата представителей Нидерландов (нижняя палата парламента) обсудит планы по формированию правительства.

На парламентских выборах в ноябре 2023 года победила "Партия за свободу" Герта Вилдерса. По итогам голосования она получила 37 мест из 150 в нижней палате парламента. Партия Омцигта добилась 20 мест в парламенте, а Народная партия за свободу и демократию - 24 места.

Если нидерландским политикам не удастся договориться о коалиции и сформировать правительство, страну в 2024 году будут ждать новые парламентские выборы.