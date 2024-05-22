Салливан критикует решение Израиля не переводить ПНА доходы от сбора налогов

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Израиль поступает неправильно, решив пока не направлять Палестинской национальной администрации (ПНА) доходы от сбора налогов.

The Times of Israel напоминает, что ранее в среду глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич, в ответ на решения Испании, Ирландии и Норвегии вскоре признать государство Палестина, заявил, что он прекратит переводы этих средств ПНА. При этом и ранее данные суммы поступали не в полном объеме.

"Я думаю, это неправильно. Я думаю, это неверно с точки зрения стратегии, потому что удержание финсредств дестабилизирует Западный берег реки Иордан, подрывает попытки палестинцев обрести безопасность и процветание - стремление, которое соответствует интересам Израиля", - приводит газета слова Салливана.

"С нашей точки зрения, эти средства должны продолжать поступать, при всех необходимых предосторожностях, но они должны идти", - подчеркнул советник.

До этого неназванный представитель американских властей заявил The Times of Israel: ранее на этой неделе в ходе общения Салливана с палестинскими официальными лицами они заверяли, что доходы от сбора налогов составляют основную часть бюджета ПНА, и их удержание Израилем грозит ПНА коллапсом.

Ранее премьеры Ирландии, Испании и Норвегии заявили о решении признать Палестину государством. Решение вступит в силу 28 мая. Эти шаги вызвали сильно негативную реакцию Израиля.

В настоящее время палестинское государство признают 140 стран, однако ситуация осложняется тем, что в это число не входят три постоянных члена СБ ООН - США, Великобритания и Франция.