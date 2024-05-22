Нетаньяху критикует намерение Испании, Ирландии и Норвегии признать Палестину

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в среду заявил, что готовность Ирландии, Испании и Норвегии 28 мая признать Палестину независимым государством не станет прологом к миру.

"Зло не должно получить свою страну. Это будет государство террористов. Оно постарается повторить бойню 7 октября 2023 года, и мы на это не согласны", - приводит The Times of Israel слова Нетаньяху из видеообращения.

"Эта награда террористам не принесет мира, а также не остановит нас в том, чтобы добиться победы над движением ХАМАС", - подчеркнул он.

Нетаньяху также привел данные, что, согласно опросу общественного мнения, проведенному вскоре после нападения ХАМАС на Израиль, 80% палестинцев на Западном берегу реки Иордан поддержали эту атаку.

Одновременно с тем в МИД Германии заявили, что поддерживают принцип "двух государств для двух народов", однако его воплощение в жизнь должно идти лишь через диалог. В свою очередь глава МИД Франции Стефан Сежурне отметил, что тема палестинской государственности не табуирована для Парижа. Однако, разъяснил он, принять решение по этому поводу нужно в должное время, поскольку "это не просто символический жест или политическая позиция". В поддержку принципа "двух государств" также высказался глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Тем временем, в секторе Газа не прекращались бои. По данным The Times of Israel, за сутки Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала свыше 130 целей в анклаве, военные продолжали бои в районе Джебалии. Здесь солдаты уничтожили готовые к пускам ракетные установки и реактивные снаряды, обнаружили огнестрельное оружие, самодельные бомбы, пояса со взрывчаткой и боеприпасы; артиллерия и авиация поддерживали огнем сухопутные подразделения. Военные описывают бои здесь, как весьма напряженные.

Также сообщалось, что израильское командование направило в Рафах на юге сектора Газа бригаду "Нахаль" - уже пятую бригаду ЦАХАЛ на этом направлении. Перед тем, как наземные силы выдвинулись глубже в Рафах, израильские истребители нанесли серию ударов по позициям ХАМАС в городе. В данный момент военнослужащие действуют в районах Аш-Шабура и Аль-Бразил в Рафахе.

По данным западных СМИ, израильские танки продвинулись дальше на запад в городе, остановились у района Йибна в центре города. Здесь также были зафиксированы атаки с израильских дронов.

Также в среду в ЦАХАЛ сообщили об уничтожении готовых к стрельбе пусковых установок в Филадельфийском коридоре - полосе земли протяженностью 14 км, служащей буферной зоной на границе между Египтом и Газой. По сведениям портала Ynet, израильские военные контролируют 70% коридора.

По информации The Jerusalem Post, в среду лидер израильской оппозиции Яир Лапид заявил, что нормализация отношений Израиля с Саудовской Аравией помогла бы стране справиться со стратегическими вызовами в ее адрес. Среди них он перечислил боевые действия в Газе, ситуацию на границе с Ливаном, отношения с миром и освобождение заложников. Однако, по мнению Лапида, несмотря на такую пользу, пока Израиль не пойдет на нормализацию связей с Эр-Риядом, поскольку от Нетаньяху тогда потребуется согласиться на признание когда-либо в будущем палестинской государственности, а это в свою очередь не позволит министр, курирующий нацбезопасность Израиля, Итамар Бен Гвир.

В свой через на слушаниях в Палате представителей США госсекретарь Энтони Блинкен повторил, что Вашингтон и Эр-Рияд очень близки к заключению соглашений в ряде сфер, включая сотрудничество в сфере обороны и безопасности, ядерной энергетике. Однако, объяснил он, в данном случае речь идет лишь о компонентах более широкого договора о нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля. Для этого, напомнил Блинкен, необходимо прекратить бои в Газе и определить, как будет идти создание государственности палестинцев.

На слушаниях Блинкен также призвал Египет обеспечить поставки гумпомощи в сектор Газа. The Times of Israel напоминает, что ранее высокопоставленный представитель Белого дома в разговоре с журналистами обвинил Каир в том, что он удерживает гумпомощь от ООН, которая могла бы пройти через КПП "Керем-Шалом", ожидая разрешения ситуации с перекрытым КПП "Рафах". Пока что власти Египта и Израиля обвиняют друг друга в ситуации с КПП "Рафах"; причем египетская сторона желает от Израиля координации с Каиром своих военных операций в этом районе и не хочет того, чтобы ЦАХАЛ контролировала сторону этого погранперехода в секторе Газа.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 35 тыс. 709, раненых - до 79 тыс. 990. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различие между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.