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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:25

США ведут переговоры с миссией Евросоюза о помощи в открытии КПП Рафах

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с миссией Европейского союза о потенциальной помощи в открытии и установлении контроля над пограничным переходом Рафах в секторе Газа, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

"Официальные лица США в течение нескольких недель работали за кулисами, выступая посредниками в переговорах между Израилем и Египтом, чтобы заключить сделку, которая возложила бы на европейскую организацию ответственность за контрольно-пропускной пункт Рафах и значительно улучшила бы поток помощи в анклав", - сообщает издание.

Газета напоминает, что Египет выступает за то, чтобы жители Газы, которые раньше контролировали Рафах, вернулись, но Израиль - против.

В свою очередь, США предлагают привлечь нейтральную третью сторону - миссию Европейского союза по оказанию пограничной помощи на контрольно-пропускном пункте Рафах (EUBAM Rafah). Эта организация ранее работала на границе в Газе, но приостановила свою деятельность в 2007 году.

Как заявил один из собеседников издания, если Израиль согласится на предложение США, то контрольно-пропускной пункт может открыться в ближайшие несколько недель.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с главой минобороны Израиля Йоавом Галантом призвал достичь соглашения с Египтом о возобновлении работы КПП Рафах, а также о потоке гуманитарной помощи из Египта через КПП Керем-Шалом.

Контрольно-пропускной пункт Рафах был закрыт после израильского вторжения в город 7 мая.

Газа Евросоюз Израиль Ллойд Остин Рафах
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