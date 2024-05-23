Нетаньяху сообщил о "неожиданных планах" Израиля относительно угрозы "Хезболлы"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в четверг, что израильское командование располагает стратегией в отношении вызовов со стороны ливанского движения "Хезболла".

"У Израиля есть обстоятельные, значительные и даже неожиданные планы по поводу того, как действовать с "Хезболлой", заявил премьер-министр Нетаньяху во время визита в штаб Северного военного округа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)", - информирует The Times of Israel.

Однако он отказался озвучить детали планов, лишь напомнив, что Израиль намерен одновременно добиться двух ключевых целей - восстановить безопасность на севере страны и вернуть домой израильских перемещенных лиц.

The Times of Israel напоминает, что после нападения движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года в ходе обмена ударами на израильско-ливанской границы погибли 14 солдат ЦАХАЛ и 10 гражданских лиц. "Хезболла" признало потерю 312 бойцов, в основном Ливане, но и также и в Сирии. Кроме того, в Ливане погибли 61 член других военизированных групп, десятки гражданских лиц и один ливанский солдат.

В четверг в ЦАХАЛ также отчитались об уничтожении в ходе удара БПЛА в Ливане члена "Хезболлы" Нассера Фаррана, ответственного за производство "стратегического и уникального оружия". За последние месяцы израильские военные уже атаковали предприятия, которые он курировал. В свою очередь "Хезболла" взяло ответственность за обстрелы реактивными снарядами Киряьт-Шмона и Бейт-Гилеля. После удара вспыхнули пожары, на тушение огня выезжали пожарные расчеты. Позднее из Ливана запустили два загруженных взрывчаткой беспилотника - один сбил израильский истребитель, второй ударил в районе Киряьт-Шмона.

Портал Ynet передает, что на севере сектора военные ЦАХАЛ продолжают медленное продвижение через тесную застройку в Джебалии; противник активно использует противотанковые ракеты. Ynet напоминает, что от центрального рынка Джебалии до кибуцев Нир-Ам и Мефальсим, которые подверглись атаке 7 октября 2023 года, всего 6 км. В ходе боев в местном лагере беженцев военные ликвидировали 250 вражеских бойцов, подорвали или навели авиацию на 100 построек, использовавшихся неприятелем.

Вместе с тем израильские военные продолжали наступать в Рафахе на юге сектора Газа - в районе Аль-Бразил и в лагере для беженцев в Аш-Шабуре. По данным портала Ynet, подразделения ЦАХАЛ продвинулись в четверг в городе как никогда ранее. Солдаты 162-й дивизии обнаружили и уничтожили несколько ракетных установок и подземных туннелей, вели ближний бой с противником. В свою очередь глава израильского Минобороны Йоав Галант после поездки на побережье сектора Газа заявил, что командование направляет дополнительные подразделения в Рафах, оно намерено нанести мощный удар по ХАМАС и создать условия для освобождения заложников из плена.