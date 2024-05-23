Остин заявил о необходимости увеличения гумпомощи Газе через все доступные КПП
Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин призвал главу минобороны Израиля Йоава Галанта достичь соглашения с Египтом о возобновлении работы КПП Рафах, а также о потоке гуманитарной помощи из Египта через КПП Керем-Шалом.
"Министр подчеркнул настоятельную необходимость увеличения гуманитарной помощи Газе через все доступные контрольно-пропускные пункты. Госсекретарь Остин призвал израильское правительство завершить переговоры с Египтом о возобновлении работы контрольно-пропускного пункта Рафах и потока гуманитарной помощи из Египта через Керем-Шалом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пентагона.
Отмечается, что Остин выступил за создание "эффективного механизма для урегулирования гуманитарных и военных операций в Газе".
Кроме того, министры обсудили, как "наилучшим образом разгромить остатки сил ХАМАС в Рафахе, сведя к минимуму ущерб среди гражданского населения".
Остин повторил "решительные возражения" США против запроса об ордерах на арест, выданного главным прокурором Международного уголовного суда (МУС).
В понедельник прокурор МУС Карим Хан заявил, что направил запрос на оформление ордеров на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также руководителей движения ХАМАС.