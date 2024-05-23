DuPont поменяет CEO и CFO и разделится на три публичные компании

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Американская химическая DuPont de Nemours Inc. объявила о смене главного исполнительного и главного финансового директоров и разделении на три публичные компании.

Главой DuPont станет ее нынешняя CFO Лори Кох, говорится в сообщении компании. Прежний руководитель Эдвард Брин 1 июня перейдет на полную занятость в качестве исполнительного председателя совета директоров.

Новым главным финдиректором станет Антонелла Францен, занимающая такой же пост в одном из сегментов DuPont.

Разделение бизнеса планируется завершить в ближайшие 1,5-2 года. В его результате появятся компании New Dupont, Electronics и Water. Акции всех трех будут торговаться на бирже.

New DuPont будет диверсифицированной компанией, ориентированной на выпуск промышленных материалов. Ее продуктовая линейка будет включать товары для строительства, автопрома и сферы здравоохранения, а также используемый в пуленепробиваемых жилетах кевлар.

Electronics будет предлагать материалы для электроники, в том числе для производства чипов.

Water займется выпуском продукции для фильтрации и очистки воды, а также будет продавать смежные товары и услуги.

Одобрения акционеров для разделения бизнеса не требуется, отметила DuPont.

Акции DuPont подорожали на 4,5% по итогам дополнительных торгов в среду.