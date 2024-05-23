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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

Литва в 2025 году объявит новый конкурс на строительство ветропарка на Балтике

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Литва планирует в начале 2025 года объявить новый конкурс на строительство в Балтийском море второго парка ветроэлектростанций мощностью 700 МВт, сообщил радио Ziniu radijas литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис.

"Мы планируем, что об этом должно быть (объявлено - BNS) в начале следующего года, примерно спустя год после этого (неудачного - BNS) конкурса", - сказал он,

По его словам, от участников рынка поступали комментарии о том, что некоторые условия конкурса, объявлявшегося в этом году, но не состоявшегося, были слишком жесткими в текущей экономической ситуации.

"Тот же самый CfD - contract for difference (контракт на разницу цен - BNS): это цена (порог - BNS), выше которого, если цена на электроэнергию поднимается, то платит застройщик, если она опустится ниже - ему доплачивают из фонда. В этом случае некоторые застройщики просят, чтобы этот лимит был проиндексирован соответственно уровню инфляции", - сказал Крейвис.

По его словам, расчеты планируется произвести в ближайшие несколько месяцев, после чего планируется изменить условия конкурса и регулирующее его законодательство.

Госсовет по регулированию энергетики Литвы в январе объявил конкурс на строительство второй ветроэлектростанции в Балтийском море мощностью 700 МВт и стоимостью в 2,4 млрд евро. Участники второго тендера, в отличие от первого, состоявшегося в прошлом году, могли претендовать на льготы со стороны государства в течение 15 лет. Победа должна была достаться участнику, предложившему самую высокую плату за право развивать проект или запросившему у государства наименьшую годовую сумму льгот для производства электроэнергии по самой низкой цене. На тендер поступила всего одна заявка (от Ignitis Renewables, дочерней компании Ignitis grupe), в связи с чем в апреле он был признан несостоявшимся.

Первый конкурс на строительство ветропарка мощностью 700 МВт и предварительной стоимостью 1,8 млрд евро, который будет строиться без господдержки, Ignitis Renewables вместе со своим партнером - международной компанией по развитию морских ветропарков Ocean Winds - выиграла в прошлом году, предложив плату государству за право реализовать проект в размере 20 млн евро.

Дайнюс Крейвис Литва Ignitis grupe Ignitis Renewables Минэнерго
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