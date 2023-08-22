Ignitis готова ввести первый в Литве ветропарк на Балтике к 2030 году

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Государственная компания Ignitis grupe в случае победы в тендере планирует начать строительство первого в Литве ветропарка в Балтийском море в 2026-2027 годах и завершить к 2030 году, сообщил инвесторам финансовый директор группы Йонас Римавичюс.

"Что касается начала строительных работ, то мы ожидаем, что окончательные инвестиционные решения будут приняты примерно в 2026-2027 годах, то есть к началу строительства. Завершение строительства к 2028 году - это амбициозный срок. Мы не исключаем его полностью, но он амбициозен. Наша цель - завершить строительство к 2030 году", - сказал он.

Министерство энергетики Литвы планирует запуск ветропарка к 2028 году.

Ignitis grupe в июле объявила о предварительной победе в тендере на создание ветропарка на Балтике без государственной поддержки. Входящее в группу Ignitis Renewables совместно с международным разработчиком морских ветропарков Ocean Winds предложили государству плату в размере 20 млн евро за право развивать проект. Официальное объявление победителя конкурса ожидается в начале сентября.

Мощность парка ветроустановок составит 700 МВт. По словам Римавичюса, проект может обойтись примерно 2 млрд евро, или 3 млн евро за МВт. Ранее объявленная предварительная стоимость строительства составляла 1,8 млрд евро.

Как отметил гендиректор группы Дарюс Майкштенас, Ignitis grupe не намерена участвовать в запланированном на осень втором конкурсе на строительство вспомогательных ветропарков в Литве.

"Одновременная реализация двух проектов по строительству морских ветряных электростанций была бы затруднительной с точки зрения финансирования и привела бы к снижению коэффициента финансового рычага", - заявил Майкштенас.

При этом он подтвердил, что Ignitis намерена реализовать два проекта морских ветропарков - один в Литве, а другой - после 2030 года, с началом коммерческой эксплуатации первой ВЭС, на каком-либо "домашнем рынке" (Латвия, Эстония, Финляндия или Польша - ИФ).

В I полугодии 2023 года Ignitis grupe получил 155,8 млн евро чистой прибыли, что 35,7% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении энергоконцерна на Вильнюсской фондовой бирже Nasdaq.

Скорректированная прибыль группы до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составила 253,5 млн евро - на 22,8% больше, чем годом ранее (206,5 млн евро).

За первое полугодие текущего года группа намерена направить на дивиденды 46,5 млн евро из расчета 0,64 евро на акцию. При этом в целом за 2023 год на дивиденды планируется направить не менее 93,1 млн евро, или по 1,286 евро на бумагу.

По словам главы Ignitis grupe Дарюса Майкштенаса, которые приводятся в сообщении, группа стремится к 2030 году выйти на 4-5 ГВт.ч производства "зеленой" энергии. В настоящее время большая часть инвестиций направляется в наземные ветропарки.

В целом инвестиции группы в первом полугодии выросли более чем в два раза и составили 402,6 млн евро, из которых 71% приходится на Литву. Инвестиции в сегмент "зеленого" производства увеличились более чем втрое - до 234 млн евро (58,1% всех инвестиций).

Мощности "зеленого" производства группы выросли на 23,5% - до 6,3 ГВт.

Ignitis grupe по-прежнему рассчитывает, что ее скорректированная EBITDA составит в этом году 430-480 млн евро. При этом поставки электроэнергии бытовым потребителям остаются убыточными.

Основным акционером Ignitis grupe (ранее - Lietuvos energija) является Литовское государство (через Минфин), которое владеет 73,08%. В свободном обращении находятся 26,92% акций. Холдинг действует в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Финляндии и ряде других стран.