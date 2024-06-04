Глава Генштаба ЦАХАЛ считает, что Израиль скоро определится с мерами в отношении "Хезболлы"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Власти Израиля скоро должны принять решение о том, какие меры надо предпринять в связи с непрекращающимися атаками движения "Хезболла" в районе израильско-ливанской границы, заявил во вторник начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.

"Мы приближаемся к точке, когда придется принимать решение, и ЦАХАЛ подготовлена к нему", - приводит издание The Times of Israel его слова, сказанные в ходе совещания на армейской базе в Кирьят-Шмоне.

Он отметил, что уже восемь месяцев ЦАХАЛ наносит удары по "Хезболле", заставляя движение "платить очень, очень высокую цену". Халеви добавил, что после тренировок израильские войска готовы "перейти в атаку на севере".

Позднее Халеви и генеральный инспектор Национальной службы пожарной охраны Эяль Каспи встретились с пожарными, которые последние два дня ведут на севере Израиля борьбу с мощными пожарами, некоторые из которых начались из-за обстрелов "Хезболлы".

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы.