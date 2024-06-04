Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:05

Глава Генштаба ЦАХАЛ считает, что Израиль скоро определится с мерами в отношении "Хезболлы"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Власти Израиля скоро должны принять решение о том, какие меры надо предпринять в связи с непрекращающимися атаками движения "Хезболла" в районе израильско-ливанской границы, заявил во вторник начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.

"Мы приближаемся к точке, когда придется принимать решение, и ЦАХАЛ подготовлена к нему", - приводит издание The Times of Israel его слова, сказанные в ходе совещания на армейской базе в Кирьят-Шмоне.

Он отметил, что уже восемь месяцев ЦАХАЛ наносит удары по "Хезболле", заставляя движение "платить очень, очень высокую цену". Халеви добавил, что после тренировок израильские войска готовы "перейти в атаку на севере".

Позднее Халеви и генеральный инспектор Национальной службы пожарной охраны Эяль Каспи встретились с пожарными, которые последние два дня ведут на севере Израиля борьбу с мощными пожарами, некоторые из которых начались из-за обстрелов "Хезболлы".

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы.

Израиль Ливан Хезболла ЦАХАЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минтранс Латвии отметил утроение расходов государства на проект Rail Baltica

Минтранс Латвии отметил утроение расходов государства на проект Rail Baltica

Рынок акций Индии падает из-за результатов партии Моди на выборах

Рынок акций Индии падает из-за результатов партии Моди на выборах
ПМЭФ-2024

В МИД РФ заявили, что делегация талибов едет на ПМЭФ

Brent подешевела до $77,8 за баррель

Brent подешевела до $77,8 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 4 июня

Уолл-стрит закрылась без единой динамики

Уолл-стрит закрылась без единой динамики
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });